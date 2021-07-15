بعد إثارتها الجدل| أول رد فعل من روبي على منع الحجاب في حفلتها

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

ثارت شروط حفل روبي المقرر يوم الجمعة المقبلة، بالساحل الشمالي، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك وكذلك موسم الصيف، الجدل خاصة الشرط الذي ينص على «مسموح بالتربون»، حيث فسره البعض أن المقصود منه منع المحجبات من دخول الحفل.



أوضحت روبي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، حقيقة منع المحجبات من الدخول، حيث قالت "أولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها أن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع".

وأضافت "هو كتب توربون على أنه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، تقدروا تتأكدوا بالتليفون أن الحجاب مش ممنوع وأنه لا يمكن منع أى محجبة من الدخول.

وأضافت أنه " لو حصل حاجة زى دي أنا مش ممكن أوافق أغني".

يذكر أن روبي، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن شروط حضور هذا الحفل المُرتقب، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان في الساحل الشمالي، حيث ستُفتح الأبواب في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأوضحت روبي أن التربون مسموح به، ولكن يمنع الـ«هوت شورت»، والملابس الرياضية، وألا يقل سن الحضور عن 25 سنة، كما حددت اللون الأبيض لون موحد للراغبين في الحضور، ولكن علي الحضور أن يكونوا «كابلز»، وأن يلتزموا بالتعليمات وعدم اللجوء إلى العنف.

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم «حتة تانية»، والذي روجت له مؤخرا في حفل أقيم في منطقة الأهرامات، وكانت آخر أعمالها الموسيقية أغنية «قلبي بلاستيك»، وهي من كلمات وألحان محمد يحيي، وتوزيع جيزو، واستطاع البرومو احتلال تريند الـ يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها.

كما أنتهت النجمة روبي من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «شقة 6»، ومن المقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6، داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبي، كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.