طليقة علي ربيع: لا أقدر على العيش مع شخص لا أحبه

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

اجابت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، عبر قصص موقع “انستجرام” عن سؤال وجهته إحدى المتابعات، عن محاولات من جانبها للحصول على نفقة طفلتها “مليكة” من طلقيها الفنان علي ربيع بشكل ودي، إلا أن بعد عدم استجابته لجأت للمحاكم، ثم استأنف على ربيع على الحكم.



وتابعت ندى محمود بأن لا شئ في حياتها إلا طفلتها “مليكة”، كما أنها لا تقدر على العيش مع أحد لا تحبه.

يذكر أن علي ربيع، يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان «زومبي» ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أسبوعين، وهو من إخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم أشرف عبد الباقى، والفنانة شيماء سيف والفنان كريم عفيفي وهاجر أحمد.

وكانت آخر أعمال على ربيع السينمائية فيلم «الخطة العايمة» للمخرج معتز التونى وشارك فيه عدد من النجوم مثل محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبدالله، وبيومى فؤاد.

وكان قد شارك ربيع في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل «أحسن أب»، وهو ينتمى لنوعية الـ15 حلقة، من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وهو بطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.