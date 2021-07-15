بعد يومين من إعلان خطوبتها.. مي حلمي تتعرض لكسر في قدمها

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

تعرضت مقدمة البرامج الرياضية مي حلمى لكسر في قدمها، وعبر خاصية الاستورى، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، نشرت مي حلمي صورة لقدمها المكسورة.



وعلقت عليها "الحمد لله على كل شيء"، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خطبتها ونشرها لصورة ذراعه وهي متشابكة مع يدها أثناء قيادته السيارة.

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يذكر أن مي حلمي كشفت مؤخرًا عن اقتراب موعد زواجها وكتبت: "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى"، ثم نشرت مقطع من مقابلتها مع سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، وعلقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".

عادت مي حلمي لتؤكد حرصها على تكتم تفاصيل علاقتها الجديدة وأوضحت: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".

تابعت: "يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

من جهة أخرى كانت مي حلمي تحدثت عن تفكيرها في الاعتزال، لكن يبدو أنها ستتراجع عن هذا القرار بعد الرسائل الكثيرة التي تلقتها من جمهورها.

يذكر أن مي حلمي أثارت الجدل خلال شهر رمضان الماضي بعد التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها المطرب محمد رشاد من خلال حلقات برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، بسبب حديثهما عن كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال.