أليكسا دافالوس تنضم للموسم الثالث من مسلسل FBI: Most Wanted

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

انضمت الممثلة أليكسا دافالوس إلى الموسم الثالث من مسلسل FBI: Most Wanted، حيث تلعب دور إحدى المحققات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



وذلك بعد انتهاء دورالممثل ناثانيال أركاند مسلسل FBI: Most Wanted، وذلك بعد أن ظهر في الموسم الأول، ومن ثم فى ثلاث حلقات من الموسم الثاني، لكن لم يظهر من جديد في أي من الحلقات التالية من الموسم، ليصبح بذلك أحد ضيوف شرف المسلسل الذى انتهى دورهم، وكان قد بدأ عرض الموسم الثانى من العمل في 17 نوفمبر من عام 2020، وعرضت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من الموسم في 25 مايو الماضى.

وكان قد قرر صناع سلسلة التحقيقات والدراما FBI: Most Wanted تجديد السلسلة بتقديم موسم ثالث من العمل، وهي السلسلة المشتقة من سلسلة الدراما والجريمة FBI، وبدأ عرضها في 7 يناير من العام الماضى 2020.

مسلسل FBI: Most Wanted من بطولة جوليان ماكماهون، كيلان لوتز، روكسي ستيرنبرج، كيشا كاسل هيوز، وناثانيال أركاند مع لورن كاردينال، إيرين بيدارد، وتيري أوكوين، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

تدورسلسلة FBI: Most Wanted حول فريق عمل في مكتب تحقيقات، يتتبع المجرمين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يعمل الوكلاء ذو المهارات العالية في وحدة سرية متنقلة موجودة دائمًا في الشوارع ، ويطاردوا أولئك المجرمين .

ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "Tv Series Finale"، فأن العمل يضم جيس لاكروا (مكماهون)، وهو عميل مجتهد، ويحب عمله ولكنه غامض، والذي يشرف على الفريق الذي يضم المحققة شيريل بارنز (ستيرنبرج) ومحللة البيانات هانا جيبسون (كاسل هيوز) وكيني كروسبي (لوتز) ضابط المخابرات العسكرية والقناص كلينتون سكاي (أركاند).