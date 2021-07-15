محمد نور: شقيق جدى كان زوج أم كلثوم

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

قال الفنان محمد نور إنه كان يعزف على آلة "الكمان" فى الصغر، ولم يتوقع يوما أنه سيغني، متابعا: "وقت ظهور فريق واما ماكنش فيه فرق غيرها، ودلوقتى الناس بتغني مع بعض لأن الروح والعمل الجماعي حلو".



وأضاف نور، في لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، أنه سيطرح أغنية "سنجل" بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع "توما"، وتختلف تماما عن أغانى "واما"، متابعا: "بسمع مهرجانات عادى وبحب أسمع عدوية وحسن الأسمر ومزيكا المهرجانات بترقص ومغنيين المهرجانات ليهم جمهورهم".

وأوضح الفنان محمد نور أن شقيق جده كان متزوجا من كوكب الشرق "أم كلثوم"، مبينا أنه من عائلة فنية منذ البداية.