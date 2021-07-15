أطلق خط أزياء باسمه.. تامر حسني الراعي الرئيسي للزي الرسمي لأبطال مصر والبعثه الأولمبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يدخل النجم المصري، تامر حسني، عالم الموضة لأول مرة في مشواره الفني، وذلك بإعلانه عن إطلاق أول خط أزياء إيطالي يحمل اسمه، وذلك تحت مسمى “BERROCCI” (بيروتشي)، مبدياً سعادة كبيرة بتلك الخطوة.

وكشف حسني عن هذه المفاجأة كهذه من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، حيث بين أن خوضه تلك التجربة يأتي في إطار دعم أبطال مصر والبعثة الأولمبية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، موجهاً الشكر لوزير الرياضة المصري.

وكتب: “الحمد لله تم إطلاق أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي باسم BERROCCI، وأصبحت الراعي الرئيسي للزي الرسمي لأبطال مصر والبعثة الأولمبية المصرية طوكيو 2021 بأكملها”.

وتابع، موجهاً حديثه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: “كلامك غالي أوي على قلبي وعمري ما هتأخر عن أي شيء يخص شباب مصر وأبطال مصر”.

الجدير ذكره أن تامر حسني يعرض له بالفترة الراهنة فيلم “مش أنا”، في دور السينما المصرية والعربية.

تدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية تُصيب “حسن”، الذي يُجسِّده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص على الجلوس معها أطول وقتٍ ممكن ومراعاتها والعناية بها، فهي محور حياته.

الفيلم من إخراج سارة وفيق، وتأليف تامر حسني، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة: تامر حسني، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، وسوسن بدر.