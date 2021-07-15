شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة كوكب الشرق لغسل الفاكهة وقتل الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال العصر الحالى وبعد ظهور وباء كورونا عبارات مثل "الإجراءات الاحترازية، طرق التعقيم ، إجراءات الوقاية، مقاومة الفيروس، وغيرها من عبارات ربما لم تكن منتشرة قبل ظهور فيروس كورونا.

ولكن هل تعلم عزيزى القارئ أنه كان هناك عدد من نجوم الزمن الجميل عرفوا هذه الإجراءات واشتهروا وعملوا بها قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة ، والسبب فى ذلك أن كثير منهم كان يعانى من الوسوسة ويخاف من الميكروبات والعدوى ويحرص طوال الوقت على التدقيق فى نظافة كل ما يتناولونه أو تلمسه أيديهم خوفاً من الأمراض التى قد تصيبهم إذا تعاملوا مع أشياء تفتقد إلى معايير النظافة والأمان الصحى ، فاستخدموا المطهرات ووسائل التعقيم والحماية المختلفة لضمان عدم انتقال أى عدوى أو ميكروبات وجراثيم لهم.

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم لا تخاف شيئاً بقدر خوفها من تناول الفاكهة قبل أن تغسلها بنفسها ، وكانت لها طريقة خاصة فى غسل الفاكهة والتأكد من خلوها من الميكروبات والجراثيم، حيث كانت تحرص على غسلها بالماء المغلى المضاف إليه مطهر طبى حتى تقتل ما قد يعلق بها من ميكروبات.

وكانت كوكب الشرق أصيبت ببعض المتاعب الصحية خلال هذه الفترة ومنذ هذه الإصابة امتنعت عن تلبية أى دعوات لتناول الغداء أو العشاء إلا نادراً وإذا اضطرت لقبول أى دعوة فكانت لا تأكل سوى الخبز وبعض الخضروات المسلوقة فقط.