شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الأكابر مات بسبب حكم قراقوش.. 117 عامًا على ميلاد سراج منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس 117 عاما على ميلاد االفنان الكبير سراج منير الذى ولد فى مثل هذا اليوم االموافق 15 يوليو من عام 1904 ليكون أحد رواد الفن وعمالقته فى العصر الذهبى للمسرح والسينما، ويعيش حياة حافلة أعطى فيها للفن وضحى بكل ما يملك حتى أنه رحل أيضاً بسبب حبه لفنه.

سراج منير ابن الأسرة الأرستقراطية الذى ولد فى 15 يوليو عام 1904 وكان والده مديرا بوزارة المعارف، وسافر سراج لدراسة الطب فى ألمانيا ولكنه عشق الفن بعد أن اتخذ منه وسيلة لكسب المال لإعانته على دراسته، وسرعان ما ترك الطب وتفرغ للفن وشارك فى عدد من الأفلام الألمانية الصامتة، وتنقل بين استوديوهات برلين، حتى التقى بالمخرج محمد كريم.

ومع بدء الحرب العالمية الثانية قرر سراج منير العودة إلى القاهرة والتحق بمسرح رمسيس، وبعد فترة انتقل إلى الفرقة الحكومية، حتى جاءته أول فرصة فى السينما فأسند له دوراً فى فيلم "زينب" عام 1930م، لتتوالى أعماله بعد ذلك.

وانضم سراج منير لفرقة نجيب الريحانى، وكان عضواً بارزاً فيها، وأصبح بطل الفرقة بعد وفاة الريحانى، وتنوع سراج منير وأجاد أدوار الشخصية الجادة الشريرة وكذلك الشخصيات الكوميدية فى عدد من الأعمال الفنية وأشهرها فيلم عنتر ولبلب.

وفى عام 1934 وأثناء تصوير فيلم (ابن الشعب) تعرف سراج منير على حب عمره الفنانة ميمى شكيب وأحبها وأراد زواجها ولكن أسرته اعترضت، وبعد سنوات جمعتهما فرقة الريحانى التى عملا بها وتجدد الحب بينهما وتزوجا وعاشا قصة من أكبر قصص الحب والزواج حتى رحيله بعد 10 سنوات من هذا الزواج.

وفي الوقت الذي تدهورت فيه صناعة السينما وفقدت سمعتها وهبطت فيها مواضيع الأفلام، خاض سراج منير مجال الإنتاج السينمائى ، وكان هدفه أن يرقى بصناعة السينما، واختار قصة وطنية تصور حقبة من تاريخ مصر ساد فيها الفساد والرشوة ، ووضع أغلب أمواله فى إنتاج فيلم "حكم قراقوش" عام 1953، وتكلف إنتاجه أربعين ألف جنيه ، ولكن لم تتجاوز إيراداته عشرة آلاف جنيه، فاضطر سراج منير أن يرهن الفيلا التي بناها لتكون عش الزوجية مع زوجته الفنانة ميمي شكيب.

و كانت الخسارة و الصدمة التى تعرض لها سراج منير بسبب فيلم حكم قراقوش سبباً فى إصابته بالذبحة الصدرية التى أدت لوفاته.