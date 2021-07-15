حلا شيحة تعلن "توبتها" وتهاجم تامر حسني "الكليب ميرضيش ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعربت الفنانة حلا شيحة عن غضبها من مشاهد فيلمها الجديد "مش أنا"، ووجهت رسالة لزملائها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

وشاركت حلا شيحة في بطولة فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة تامر حسني.

وكانت "حلا" قد أعلنت زواجها من الداعية معز مسعود، بأحد الفنادق المطلة على النيل في فبراير الماضي، ولم تشارك بعدها في أي عمل فني.