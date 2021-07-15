أول تعليق من روبي على أزمة حضور المحجبات حفلها بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة روبي على توضيح موقفها من الحفل المقرر أن تحييه في الساحل الشمالي يوم الجمعه المقبل، وما أثير عن شروط حضوره التي أثارت حالة جدل واسعة عقب الكشف عنها، عبر صفحاتها في مواقع التواصل.

وفي أول تعليق لها نشرت الفنانة روبي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، توضيحاً وقالت فيه،: ،"مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأضافت روبي "لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا".

وكانت سيلينا ميخائيل "منظمة الحفل" في تصريح سابق لـ"الخليج 365"،قد قالت :"أغلب المثار حول الحفل من وحي الخيال وتأليف، وبالنسبة لشرط العمر وهو 25 عام، أوضحت أن ذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة، لابد أن يكون السن قانونيا، لأن المكان يقدم خمور".

وأضافت،:"فيما يخص شرط حضور الكابلز، ما الغلط في ذلك، مع العلم إنه معمول به في أماكن عديدة وليس جديد، لن نسمح بدخول شباب منفردين علشان محدش يضايق حد، وأؤكد هنا أننا قلنا ممنوع الهوت شورت الساخن المثير، ولم نمنع الدخول بالشورت بشكل عام، وهذا أيضا من بين التعليمات".

سيلينا تابعت :"لا توجد لدينا أي مشكلة في حضور المحجبات، ولم يصدر عنا أي إشارة للمنع المحجبة من الحضور، وبالنسبة لسعر التذكرة، هو بين 1000 و1200جنيه، والترابيزة تضم 20 فرد، وغير صحيح إن سعر التذكرة الواحدة 20 ألف جنيها".

وأثارت شروط الحفل المقام مساء الجمعه المقبل في CLUB TWENTY ONE بالساحل الشمالي، حالة من الجدل عقب نشر الفنانة روبي عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".