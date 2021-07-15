الليلة.. رامي جمال ضيف "أجمد 7" على "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان رامى جمال، اليوم الخميس، ضيفاً على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، في برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، ليتحدث عن ألبومه الجديد "ولسه".

وطرح رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ونجحت في تحقيق نجاح كبير وتصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.