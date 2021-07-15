يقدم به شخصية مطرب مهرجانات.. علي ربيع يبدأ تصوير فيلمه "زومبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان علي ربيع اليوم الأربعاء تصوير أول مشاهد فيلم "زومبي"، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقي، ومجموعة من نجوم "مسرح مصر"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

المؤلف أمين جمال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفيلم أصبح إسمه "زومبي" وليس "زومبي على جنبي"، وبدأ التصوير أول مشاهده في المعادي أمس، واليوم الخميس في منطقة وسط البلد، على أن يتم استكمال التصوير بعد عيد الأضحى المبارك".

علي يقدم في الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يدعى "حمادة بطة"، ويقدم خلاله مجموعة من الأغاني.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.