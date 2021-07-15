سميرة محسن.. تزوجت نجيب سرور واكتشفت أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة القديرة سميرة محسن بعيد ميلادها أمس، الموافق 14 يوليو، إذ أنها من مواليد 1945.

وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن القديرة سميرة محسن:

- اسمها الحقيقي سميرة محسن المصيلحي، ولدت في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 14 يوليو 1945.

- تخرجت في كلية الآداب قسم علم نفس، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

- بدأت مشوارها الفني عام 1969، إذ رشحها المخرج حسين كمال للمشاركة في فيلم "شيء من الخوف"، عن قصة الكاتب الكبير ثروت أباظة، بعدما شاهد أداءها التمثيلي في مسرحية "خيال الظل"، مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، وعزت العلايلي، وتوفيق الدقن.

- ترأست قسم الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للسينما، وتتلمذ على يديها العديد من كبار الفنانين والفنانات في الوطن العربي.

- أطلقت الفنانة سميحة أيوب، عليها لقب "خليفتها في المسرح"، بعد مشاهدتها لها في عرض "خيال الظل".

- تزوجت الأديب والكاتب نجيب سرور، وأنجبت منه ولدين، وأبعدتهما عن الوسط الفني.

- قالت في أحد البرامج التلفزيونية، إنها كانت سبباً في شُهرة الفنان أحمد عز وخالد سليم والفنانة داليا البحيري، من خلال تقديمهم في فيلم "سنة أولى نصب"، وأنها قامت بتقديم الفنان خالد النبوي حينما كان في العام الثاني في معهد فنون مسرحية، لزوج أختها المخرج محمد عبدالعزيز.

- من أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها كممثلة: "3 وجوه للحب، الشوارع الخلفية، المرأة والقانون، لست قاتلا، ضربة معلم، حقد امرأة، استغاثة من العالم الآخر"، وغيرها الكثير، وأخرجت العديد من المسرحيات، وأنتجت عددًا من الأفلام السينمائية مثل: "سنة أولى نصب" ، "ملاكي إسكندرية" ،"غرفة 707".

- خاضت تجربة التأليف، بعدة أعمال منها: "كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسة والزائرة، الست أصيلة وسوق الزلط".

- قالت في تصريحات تلفزيونية: "أخدت من الفنانة شادية مبدأ أن الكبير ياخد بإيد الصغير، وطلبت وضع صورتي معها على غلاف إحدى المجلات".

- أضافت : "وقفت وراء إلهام شاهين وأحمد حلمي والسقا وحسن الرداد، لغاية ما طلعوا، ودي مهمة مش أي حد يقدر يعملها"، وتابعت: "علاقتي بالفنانة سميحة أيوب قوية جدا، وكانت بتديني ملابس أصور بيها، وكنت محظوظة بيها".