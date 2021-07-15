الفيلم المصري "ريش" يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - فاز الفيلم المصري "ريش" بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليحقق ثاني جائزة للسينما المصرية في المهرجان للعام الثاني على التوالي بعدما فاز فيلم "ستاشر" بالسعفة الذهبية العام الماضي.

بوستر فيلم ريش - الصورة من الصفحة الرسمية لمهرجان كان على الفيس بوك

فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، وخصص له المهرجان 5 عروض، ثلاثة منها أمس بقاعة "ميرامار"، بحضور المخرج عمر الزهيري، وعدد من صناعه بينهم المنتج محمد حفظي، كما خصص له المهرجان عرضان اليوم بقاعة ميرامار، و"ستديو ١٣".

الفيلم إنتاج مشترك بين كل من فرنسا، مصر، هولندا واليونان، كما نال دعماً من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه، و هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيرى، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

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