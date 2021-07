باريس هيلتون تقدم برنامجاً للطهي على "نتفليكس"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - تقوم "باريس هيلتون" الآن بإعداد مشروع جديد بالتعاون مع قناة البث العملاقةNetflix وهو تقديم برنامج ترفيهي عن الطهي بعنوان Cooking With Paris، حيث تحتضن "هيلتون" جانبها الحديث جدًا من شخصيتها، بينما تتعلم التشويح والقلي والتقطيع وتتباهى بخبرتها في الطهي (أو عدم وجودها) وخزانة المطبخ ومهارات إقامة الحفلات مع بعض من أصدقائها المشهورين.



فكرة البرنامج



أصل البرنامج مستوحى من مقطع الفيديو الخاص بها على YouTube الذي يحمل نفس الاسم، والذي انتشر في يناير 2020، عندما صنعت "هيلتون" اللازانيا في المنزل. وقد حصل الفيديو على أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وتدور فكرة البرنامج حول الطهي التقليدي، حيث أن "هيلتون" ليست طاهية مدرَّبة ولا تعرف حقًا كيف تطبخ، لكنها تعرف بالتأكيد كيفية الترفيه عن المشاهدين في المنزل.

في سلسلة Cooking With Paris، ستدعو "هيلتون" أصدقائها المشاهير إلى مطبخها، حيث تتنقل بين المكونات والوصفات الجديدة وأدوات المطبخ الغريبة. سوف تأخذ "هيلتون" المشاهدين من متجر البقالة إلى شكل المائدة النهائي.



https://www.instagram.com/p/CRPBJeLJ8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CRPBJeLJ8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CRPBJeLJ8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بث البرنامج



سيتم إطلاق "Cooking With Paris" عالميًا على Netflix في 4 أغسطس وسيتم عرض ست حلقات مدتها نصف ساعة.

وسوف تعمل "هيلتون" كمنتج تنفيذي إلى جانب "آرون سعيدمان" و"إيلي هولزمان" و"ريبيكا هيرتز".

أعمال "هيلتون باريس"

Cooking With Paris هو أحدث مشروع لـ"هيلتون" في وسط عالم أعمالها. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة الإنتاج الخاصة بها Slivington Manor Entertainment، ووقعت صفقة شاملة في Warner Bros. وهي الآن تستعد للزواج من رجل الأعمال "كارتر ريوم".

اشتهرت "هيلتون" المعروفة باسم "المؤثر الأصلي" لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بصفتها شخصية اجتماعية. اشتهرت باهتمام هوليوود لأول مرة ببرنامجها الواقعي الناجح "The Simple Life" مع "نيكول ريتشي".

وفي العام الماضي أصدرت "هيلتون" فيلمًا وثائقيًا على YouTube بعنوان "This Is Paris" ، والذي كشف صدمة طفولتها، حيث أظهر جانبًا فظًا ومختلفًا من حياتها. عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2020.

