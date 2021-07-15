4 أعمال حصرية على "شاهد" هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - تعرض منصة "شاهد"، من 11 إلى 20 يوليو، أربعة أعمالٍ عربية حصرية ومنتظرة، ما جعلها تصف هذا الأسبوع بالاستثنائي.

وسيكون الجمهور على موعدٍ مع أعمالٍ ضخمة ومتنوعة وجديدة، تعرض للمرة الأولى، حسبما أعلنت المنصة، كما ستعرض أعمالاً أخرى قريباً، لكن دون تحديد موعدها.

"الخليج 365" رصدت لكم هذه الأعمال، وأبرز الأحداث التي تستند إليها لمشاهدةٍ ممتعة على "شاهد".



وش تبي بس

بوستر وش تبي بس



وبدأت المنصة في 11 يوليو عرض مسلسل فيصل العيسى المنتظر "وش تبي بس"، الذي يشاركه بطولته عبد العزيز الفريحي، وعماد يوسف، وإيمان الغربي، ويدور حول إنشاء تطبيقٍ، يقدم أي خدمةٍ يطلبها المستخدم دون تخصُّصٍ في مجالٍ معين، لكنَّ أصحابه يقعون في مواقف كوميدية أثناء تعاملهم مع الطلبات اليومية.



دور العمر

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امرأةٌ مضطربة نفسياً، وهي سيرين عبد النور، تصبح مهووسةً بشخصيةٍ خيالية "عادل كرم" على شاشة التلفزيون خلال عملٍ درامي يؤديه، ليبدآ بعدها رحلة أكشن وإثارة وتشويق ضد مجرمين للانتقام منهم. يعرض العمل بدءاً من 15 يوليو، وهو من أعمال "شاهد" الأصلية، وقد تم الإعلان عنه مرات عدة بنشر لقطات من العمل.





كوكو شانيل

بوستر كوكو شانيل من صفحة العدل جروب على فيسبوك



مسرحية ترفيهية، تحاكي قصة حياة مصممة الأزياء كوكو شانيل الشهيرة، وهي من بطوله شيريهان، التي تطل على جمهورها عبر المسرحية بعد 18 عاماً من الغياب عن الشاشات، وتعرض في 20 يوليو.



الرحلة الأخيرة

بوستر الرحلة الاخيرة الصورة من الانستجرام



فيلمٌ وثائقي من أعمال "شاهد" الأصلية، ويتحدث عن رحلة هروب كارلوس غصن، رجل الأعمال اللبناني الشهير في مجال السيارات، من اليابان، ليصبح من المطلوبين للعدالة عالمياً.



سولو دموعي

بوستر سولو دموعي - من صفحة زهير البهاوي على إنستجرام



المسلسل الذي يعرض حصرياً على المنصة، يقوم ببطولته النجوم زهير بهاوي، ويونس ميكري، ونفيسة بنشهيدة، ويحاكي قصة فتاتين يتيمتين، تجتمعان وتقعان في حب رجل واحد بعد تبنيهما من قِبل عائلتين مختلفتين في طفولتهما.



أعمال أخرى

كذلك تقدم "شاهد" في 15 يوليو "على صفيح ساخن"، ويحكي عن عائلة سورية، هاجرت بسبب ظروف الحرب، لكنها تقع في صراعٍ مع عصابات عدة، من بطولة باسم ياخور، إلى جانب مسرحية "هلوسة" لطارق العلي، وفيلم "لص بغداد"، و"وقفة رجالة" قريباً، ومسلسل "الكاتب"، الذي أحبَّه الجمهور، و"نادي الرجال السري"، و"شقة ستة" للفنانة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، و"ملاك رحمة" للفنانة شجون، والموسم الثاني من "الحرامي"، الذي يعدُّ من أعمال "شاهد" الأصلية، و"سلمات أبو البنات" الجزء الثاني.



وأعلنت "شاهد" عن عرض هذه الأعمال من خلال:

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