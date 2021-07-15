خلع حذاءه في تكريمه بدبي.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما خلع حذاءه خلال تكريمه في مهرجان “Emi Gala”، والخاص بعالم الموضة والأزياء، والذي أقيم في مدينة دبي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

ويبدو أنّ رمضان أراد أن يتخذ احتياطاته لعدم الوقوع مرة أخرى على المسرح، كما حدث في مهرجان ضيافة، منذ فترة طويلة، ولذلك، قام رمضان بنشر مقطع فيديو من الحفل في أثناء تكريمه، وظهر خلاله وهو يتقدم المسرح لتسلم الجائزة. وبطريقة ساخرة خلع حذاءه وعلق قائلاً: “من بعد التكريم الأخير لم أعد أثق في أي جزمة”، وذلك على أنغام أغنيته الأخيرة “ثابت”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع، مع الفيديو الذي نشره، إذا انتقده عدد كبير من المتابعين على تصرفه الذي اعتبره البعض مفتعلًا لسرقة الأنظار.

ويُشار إلى أنّ رمضان طرح أحدث كليباته الغنائية “ثابت” الذي تخطت نسب مشاهداته حاجز الـ9 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعد عدة أسابيع من طرحها.