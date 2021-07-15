رد حاسم من روبي على جدل قواعد حفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة روبي الجدل، المثار حول قواعد حضور حفلها، الذي سيقام في الساحل الشمالي غداً الجمعة، والتي اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء.

ومن بين شروط الحضور التي وضعتها روبي السماح بارتداء “التربون” ما فسره البعض بأنه ممنوع الحجاب بشكله التقليدي المعروف، ونفته في ردها عبر خاصية القصص المصورة بموقع إنستغرام.

وقالت: “مساء الخير، هناك سوء فهم للموضوع، الشخص الذي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط… المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنكليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وأضافت: “لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكراً”.

وأعلنت روبي عن حفلها الغنائي في الساحل الشمالي، وذلك غداً الجمعة الذي يوافق يوم 16 تموز (يوليو) الجاري وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.