أيمن زيدان يهاجم المسيئين ومفتعلي الخلافات من الفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شنّ الفنان القدير أيمن زيدان هجوماً واسعاً على روّاد شبكات التواصل الاجتماعي الذي يعلّقون ببذاءة على بعض الأخبار من دون التأكد من صحتها، لا سيما المتعلقة بخلافات الفنانين فيما بينهم، مشيراً إلى أنّ كثيرين من الفئة الأخيرة يطلقون مثل هذه التصريحات من أجل “الحصول على الضوء.

وقال الممثل السوري الكبير في حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “كثير من المتابعين لصفحات الفيسبوك بدأوا يستنكرون ساخرين التصريحات التي تعبر عن بعض الخلافات بين العاملين في الوسط الفني السوري. ويسترسلون في تعليقاتهم المتعجلة والتي معظمها للأسف يخرج عن اطر التهذيب معتبرين ان ما يثيره بعض الفنانين من تصريحات يستند الى وقائع حقيقية، متناسين التأكد من صحة هذه الادعاءات قبل التسليم بها والتعليق عليها”.

وأضاف: “تذكروا قبل اطلاق الاحكام ان البعض يرى في هذه التصريحات غير الحقيقية برعاية الفيسبوك فرصة للعودة الى دائرة الضوء، للأسف كثيرا مايتحول الفيسبوك العربي الى طريق غير شرعي للشهرة، تباً لرواد المهاترات السخيفة”.

وتابع: “يفترض ان نكون مسكونين جميعاً بالهم العام وبالبحث عن الصيغ التي يمكن لها ان تسهم في بناء مشهد معرفي وثقافي في ظل الرداءة المهيمنة”.

واختتم زيدان تدوينته: “فيما يخصني شخصيا ورغم ابتعادي نحو فضاءات أسمى من المهاترات لاأدري لم َ يحاول البعض جر اسمي نحو مستنقعهم السخيف… ليس هكذا تكون الشهرة ياصغار”.