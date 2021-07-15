نوال الزغبي تتصدّر في صورة “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار وترقب، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن غلاف ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” من انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأثار الغلاف حماس جمهورها الذي يترقب بفارغ الصبر ميني ألبوم “عكس الطبيعة” الذي يضم أربع أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية.

وبعد طرحها لصورة غلاف ميني ألبوم “عكس الطبيعة” تصدّرت الفنانة نوال الزغبي الترند في لبنان وعدد من البلدان العربية.

ويصدر ألبوم “عكس الطبيعة” تباعاً عبر قناة روتانا على اليوتيوب وتطبيق ديزر.