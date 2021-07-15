ترشيح مقابلة الأمير هارى وميغان ماركل مع أوبرا وينفري لجائزة “إيمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم ترشيح مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل، المثيرة للجدل، مع المذيعة الأميركية المتألقة أوبرا وينفري، التي كشفا فيها عن خلافهما مع العائلة المالكة، لجائزة إيمي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم ترشيح المقابلة، التي تم بثها في شهر مارس الماضي، للفوز بالجائزة عن فئة “أفضل مقابلة حوارية”. كما تصدر مسلسل “The Crown” قائمة الترشيحات بأكبر عدد من الترشيحات، بالإضافة إلى مسلسل “The Mandalorian” بـ24 ترشيحاً لكل منهما.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز “إيمي” الثالث والسبعين في 19 سبتمبر المقبل، والذي سيقدمه الممثل سيدريك.

وخلال المقابلة، اتهم دوقا ساسكس أحد أفراد العائلة المالكة، والذي لم يذكر اسمه بالعنصرية، وقلق العائلة إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي، خلال حمل ميغان به.

ولم يكشف الزوجان عن هوية الشخص القلق من لون بشرة آرتشي، في الوقت نفسه، حرص الزوجان على إبعاد الشبهة عن الملكة إليزابيث، وزوجها الراحل الأمير فيليب.

كما كشفت ميغان، خلال المقابلة، عن أن العائلة المالكة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها، بعدما راودتها فكرة الانتحار، كما اتهم الأمير هاري القصر بالفشل في دعم ميغان معنوياً؛ خلال فترة تفكيرها بالانتحار. وكشف أيضاً عن خلافه مع والده، قائلاً إن عائلته قاطعته مالياً.

كما صرح دوق ساسكس كيف كان شعوره بالخذلان من جهة والده، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له، عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

واتهمت ميغان كيت ميدلتون بجعلها تبكي يوم زفافها.

يأتي إعلان الترشيح لجائزة “إيمي”، بعد أن زعم ​​مؤرخ ملكي أن الأمير هاري مستعد للاعتراف بأنه ارتكب أخطاء منذ استقالته من منصبه الملكي.

من ناحية أخرى، زعم المؤلف الملكي روبرت لاسي أن الأمير وليام دوق كامبريدج، قام بعزل أسرته عن الأمير هاري، بعد محادثة هاتفية غاضبة بسبب مزاعم أن ميغان ماركل كانت تتنمر على موظفي القصر في عام 2018، في كتابه الجديد.

على صعيد آخر، فقد استقبل دوقا ساسكس، الشهر الماضي، طفلتهما الثانية، وحرص الثنائي على اختيار اسم مميز للمولودة.

واختار الأمير هاري وزوجته ميغان اسم ليليبت ديانا مونتباتن وندسور “لي لى” لطفلتهما، حيث جاء الاسم مشتقاً من اسم الملكة إليزابيث، والأميرة الراحلة ديانا، وللزوجين طفل ولد عام 2019، اسمه آرتشي.