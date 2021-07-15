بسبب ميغان ماركل.. بريانكا شوبرا تتجاهل الأمير ويليام وزوجته في ويمبلدون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات الكاميرات موقف النجمة الهندية بريانكا شوبرا، والمعروفة بصداقتها الوثيقة بدوقة ساسكس زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، تجاه دوقي كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وذلك أثناء وجودهما في المدرجات لحضور نهائي ويمبلدون للسيدات.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الممثلة الهندية بريانكا شوبرا (38 عاماً) كانت تجلس في المدرجات برفقة صديقة لها، وبعدها دخل الأمير ويليام وزوجته كيت للجلوس في المقاعد المخصصة للأعضاء الملكيين، وحينها بدأ الجميع في التصفيق ولكن بريانكا اكتفت بإشاحة نظرها بعيدة عنهما، وبدأت في تعديل الوشاح الذي ترتديه ولم تشارك الحضور في التصفيق للأمير وزوجته.

وأثار هذا الموقف العديد من التعليقات والاقاويل حول موقف بريانكا من الأمير ويليام وزوجته، وأنها تصرفت بهذا الشكل وتعمدت ازدراءهما وتجاهلهما بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها صديقتها ميغان ماركل أثناء ظهورها مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، والتي كشفت فيها تعرضها لسوء المعاملة والعنصرية، وعن تعليقات أحد أفراد العائلة المالكة، وإبداء قلقه من لون بشرة آرتشي في الوقت الذي كانت ميغان حاملاً به.

وكتب أحد المتابعين معلقاً على موقف بريانكا أن إبعاد نظرها عنهما بهذه الطريقة تعبير كافٍ بالنسبة له عن موقفها من الأزمة الملكية المندلعة بين الشقيقين وزوجاتهما.

وعلق آخر بأنه كان سيفعل نفس الشيء مع أي شخص يُسيء لأصدقائه، وكتب شخص ثالث: “التجاهل كان سيكون ردة فعلي في هذا الموقف أيضاً”.

وتعود الصداقة بين بريانكا وميغان لعام 2016، أي قبل أن تنضم ميغان للعائلة المالكة، وذلك بعد حضورهما سوياً لحفل عشاء تلفزيوني تابع لمجلة “ELLE”، ومنذ ذلك الحين جمعت علاقة صداقة قوية بينهما، واستمر الثنائي في مساندة بعضهما بعضاً.

وكانت بريانكا ضمن المدعوين إلى حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، الذي أُقيم في شهر مايو لعام 2018.

وفي عام 2018 أيضاً، كتبت بريانكا مقالاً للإشادة بصفات صديقتها ميغان، وذلك بعد اختيار مجلة تايم لها كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً، وذكرت بريانكا في مقالها أن ميغان ستصبح أميرة الشعب ووصفتها بأنها شابة لديها قلب محب وعقل فطن.