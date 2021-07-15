انتشار فيديو لجاستن بيبر يصرخ فيه بوجه زوجته علناً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو لجاستن بيبر عبر المنصات الاجتماعية حصد أكثر من مليون مشاهدة يظهره وهو يصرخ بوجه زوجته هايلي لكن بحسب بعض الشهود، الوضع “ليس كما يبدو”.

كان المغني (26 عاماً) قد أنهى عرضه المفاجئ مع النجم ديبلو ليلة السبت في ملهى ليلي في لاس فيغاس.

وشوهد بيبر وهو يلوّح بيديه في الهواء وكان عابساً وتحوّل وجهه إلى اللون الأحمر بينما كان يمشي في الكازينو مع زوجته حيث أشارت المصادر إلى أنه “كان مجرّد متحمّس” بعد أدائه، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقال أحد الشهود العيان إن ما تم تداوله “بعيد كل البعد من الحقيقة” مضيفاً: “لقد اتخذ هذا الفيديو مباشرةً بعد أدائه وكانت نسبة أدرينالين جاستن عالية جداً.

لم يكن غاضباً من هيلي ولم يكن يصرخ بوجهها. أنا أكره كيف يتم تصويره دائماً على أنه الرجل السيئ عندما يكون في الحقيقة بعيدأً كلّ البعد من ذلك”.