فن ومشاهير

انتشار فيديو لجاستن بيبر يصرخ فيه بوجه زوجته علناً؟

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو لجاستن بيبر عبر المنصات الاجتماعية حصد أكثر من مليون مشاهدة يظهره وهو يصرخ بوجه زوجته هايلي لكن بحسب بعض الشهود، الوضع “ليس كما يبدو”. 

كان المغني (26 عاماً) قد أنهى عرضه المفاجئ مع النجم ديبلو ليلة السبت في ملهى ليلي في لاس فيغاس. 

وشوهد بيبر وهو يلوّح بيديه في الهواء وكان عابساً وتحوّل وجهه إلى اللون الأحمر بينما كان يمشي في الكازينو مع زوجته حيث أشارت المصادر إلى أنه “كان مجرّد متحمّس” بعد أدائه، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني. 

وقال أحد الشهود العيان إن ما تم تداوله “بعيد كل البعد من الحقيقة” مضيفاً: “لقد اتخذ هذا الفيديو مباشرةً بعد أدائه وكانت نسبة أدرينالين جاستن عالية جداً.

لم يكن غاضباً من هيلي ولم يكن يصرخ بوجهها. أنا أكره كيف يتم تصويره دائماً على أنه الرجل السيئ عندما يكون في الحقيقة بعيدأً كلّ البعد من ذلك”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا