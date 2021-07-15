كورتني كارداشيان وحبيبها يثيران الشائعات في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار ترافيس باركر وكورتني كارداشيان إشاعات الزواج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية التي أمضياها في لاس فيغاس.

وأثارت مصففة شعر نجمة تلفزيون الواقع البلبلة عندما نشرت عدة لقطات لرحلة الزوجين الرومانسية معلّقةً: “الآن بتّ أفهم لماذا يقرر الناس على عقد قرانهم في فيغاس. لا شيء أجمل من الحب وقضاء وقتٍ ممتعٍ”، مما دفع المعجبين إلى الاعتقاد بأن الثنائي تزوّج في السّر.

وغطى ترافيس في اللقطات يد كارداشيان اليمنى في كل الصور، مخفياً أي لمحة عن خاتم الخطوبة المحتمل.

ولزيادة الشكوك والتساؤلات، شاركت كورتني لقطات مماثلة عبر حسابها الخاصّ معلّقةً: “ما يحدث في فيغاس…” في إشارة إلى المقولة الشهيرة “ما يحدث في فيغاس يبقى في فيغاس” والتي تعني أن لا يجب مناقشة أي أنشطة فاضحة تحدث عندما يسافر المرء إلى لاس فيغاس مع أشخاص آخرين بعد العودة.

كما شاركت ابنة باركر، ألاباما، صورة للثنائي عبر خاصّية الستوري، معلّقةً: “سعيدة جداً لكما”.

وأثار الثنائي في السابق إشاعات عن خطوبتهما عندما ارتدت كورتني زوجاً من آذان ميني ماوس مع طرحة خلال رحلتهما إلى ديزني لاند مع أولاد باركر في وقت سابق من هذا الشهر.