شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان والإجراءات الاحترازية ..طريقة موسيقار الأجيال للوقاية من الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال العصر الحالى وبعد ظهور وباء كورونا عبارات مثل "الإجراءات الاحترازية، طرق التعقيم ، اجراءات الوقاية ، مقاومة الفيروس ، وغيرها من عبارات ربما لم تكن منتشرة قبل ظهور فيروس كورونا.

ولكن هل تعلم عزيزى القارئ أنه كان هناك عدد من نجوم الزمن الجميل عرفوا هذه الإجراءات واشتهروا وعملوا بها قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة ، والسبب فى ذلك أن كثير منهم كان يعانى من الوسوسة ويخاف من الميكروبات والعدوى ويحرص طوال الوقت على التدقيق فى نظافة كل ما يتناولونه أو تلمسه أيديهم خوفاً من الأمراض التى قد تصيبهم إذا تعاملوا مع أشياء تفتقد إلى معايير النظافة والأمان الصحى ، فاستخدموا المطهرات ووسائل التعقيم والحماية المختلفة لضمان عدم انتقال أى عدوى أو ميكروبات وجراثيم لهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت مجلة الكواكب موضوعاً تحت عنوان :" فاكهة ومطهرات وجراثيم فتاكة" عن أهم النجوم الذين يعانون من داء الوسوسة ويدققون فى وسائل الحماية التى تبعدهم عن الجراثيم والأمراض والميكروبات وكل ما يسبب لهم أى خطر صحى، وذكرت أهم الوسائل التى يتبعونها فى التعقيم والتطهير لمقاومة الميكروبات والجراثيم والأمراض.

وذكرت الكواكب أشهر هؤلاء الفنانين وهو الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب الذى اشتهر بداء الوسوسة خاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب، مؤكدة أنه كان لا يقبل دعوات لتناول الطعام خارج منزله إلا نادراً ، وحين يضطر لقبول إحدى هذه الدعوات عند أحد الأصدقاء يطلب منه أن يعيد غسل الأطباق والأوانى والملاعق من جديد تحت إشرافه حتى يطمئن أنها خالية من الجراثيم.

كما كان موسيقار الأجيال يقرأ كثيراً فى كتب الطب التى تباع لتبسط المعلومات للجمهور، وعندما يقرأ كتاباً عن أمراض القلب مثلاً يسارع غلى طبيب قلب ليكشف عليه ويتوهم أنه يعانى من بعض الأعراض التى قرأ عنها ، وهكذا يحدث مع باقى الفروع الطبية التى يقرأ عنها فكلما قرأ عن مرض معين ذهب للأطباء ليتأكد أنه غير مصاب بهذا المرض.