وفاة الفنان التشكيلي الفرنسي بولتانسكي عن عمر 76 عاماً

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

توفي الفنان التشكيلي الفرنسي من أصل روسي كريستيان بولتانسكي في باريس عن عمر يناهز 76 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، نقلا عن المدير السابق لمتحف الفن الحديث في مركز بومبيدو في باريس برنار بليستين.



وعمل بولتانسكي أيضا نحاتا ومصورا. وكان يعتبر من العصاميين.

ولد بولتانسكي في باريس العام 1944 لأب يهودي، وكان مهتما بفن الذاكرة.

كما صنع لنفسه اسما في وقت مبكر في ألمانيا. وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، شارك في معرض دوكومنتا في مدينة كاسل.