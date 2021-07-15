تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

تقام اليوم الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، عدة مباريات مهمة على صعيد عدة دوريات عربية وكذلك بطولة الكأس الذهبية.



واختتمت مؤخرا منافسات يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، ويترقب عشاق الرياضة انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

من المقرر أن تقام مباراة الفيصلي والسلط في الجولة 10 من الدوري الأردني، على استاد عمان الدولي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، وستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية.

في إطار الجولة 37 من الدوري العراقي، يستضيف فريق الشرطة نظيره نفط البصرة، وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الشباب الرياضية العراقية.

يواجه منتخب كندا مع نظيره منتخب هايتي في الجولة الثانية من بطولة الكأس الذهبية، مساء الخميس أيضا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، قناتا بي إن سبورتس والكأس القطرية المشفرة.

يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكة منظم البطولة، نظيره مارتينيك في الجولة الثانية من الكأس الذهبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، قناتا بي إن سبورتس والكأس القطرية.