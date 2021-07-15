صفية العمري لمروجي شائعة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل: "اتقوا ربنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية صفية العمري أن شائعة تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة، ووجهت رسالة لمروجي هذه الشائعة قائلة: "اتقوا ربنا في حالة مرضية".

وخلال العمري خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، رسالة لمروجي هذه الشائعة قائلة: "اتقوا ربنا في حالة مرضية".

وأوضحت أنها أصيبت بمرض العصب السابع أثناء تصوير فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللاً في جزء من الوجه.

وذكرت أنها مثلت مشهداً من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن شائعة تشوه وجهها انتشرت، وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.

وقالت العمري إنها رفضت الزواج من رجل آخر بعد طلاقها بسبب أنها استكفت بالتجربة التي خاضتها، ورغبتها في التركيز مع أبنائها وألا يدخل عليهم رجل غريب.

وتطرقت إلى سبب غيابها عن الوسط الفني قائلة: "هل يُعقَل إني أقدم أعمال أقل من مشواري وأدواري.. أنا قدمت كل الأدوار وعملت كل أنواع التمثيل في كل المراحل السنية، وأنا شبعت من التمثيل".

ولفتت إلى أنه تم عرض الكثير من الأعمال عليها لكنها ترفض المشاركة فيها، واصفة هذه الأدوار بأنها لا تليق بالتاريخ الذي قدّمته سابقاً على الشاشة، موضحة أنها لا تقبل تقديم أدوار دور ثان.



