فيديو.. محمد رمضان حافي القدمين: "ما بقتش أثق في أي جزمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه على "أنستقرام" مقطع فيديو من مهرجان EMI Gala للأزياء الذي يقام في الإمارات.

وفاجأ رمضان الجمهور المشارك في الحفل بخلع حذائه على المسرح وذلك حتى لا يتعرض لأي موقف محرج مرة ثانية وتنزلق قدمه كما حدث معه سابقا خلال مشاركته في أحد المهرجانات حيث سقط على المسرح.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "من بعد التكريم الأخير ما بقتش أثق في أي جزمة".





كان محمد رمضان، قد تعرض لموقف محرج أثناء تكريمه في مهرجان ضيافة بدبي، فأثناء توجهه لمنصة التكريم انزلقت قدمه وسقط على المسرح ولكنه تفادى ذلك بسرعة نهوضه من على الأرض.

وشارك رمضان فيديو لحظة سقوطه كما أنّه سخر من الواقعة بالاستعانة بكلمات أغنيته "بام بام"، معلقا :"ما يقع إلا الشاطر".

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل “موسى” الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركه في بطولته كل من سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي.