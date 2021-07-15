شكرا لقرائتكم خبر عن صيف الأفراح.. فنانين تخلصوا من العزوبية أولهم محمد فراج وآخرهم كارولين عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الأخيرة عمت الافراح داخل الوسط الفنى، ونجح أكثر من نجم ونجمة فى التخلص من حياة العزوبية والانتقال إلى حالة المتزوجين، "واليوم السابع" يرصد هؤلاء الفنانين الذين دخلوا عش الزوجية مؤخرا:

أول هؤلاء الذين تخلصوا من حياة العزوبية من الوسط الفنى، محمد فراج وبسنت شوقى، حيث جمعت بينهما قصة حب بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم ألتقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتى أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء، وألتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما، ولكنهما تأخرا كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا، وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال الفنية، أخرهها مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حيث شارك فى بطولته بجانب النجمة منى زكى.



-محمدفراج-وعروسته-بسنت-شوقى

ومن الفنانين الذين ارتبطوا مؤخرا، الفنان حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا والفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب فى أحد أماكن الملاهى.



حسن ابو الروس وعروسه

الممثلة الشابة منة عرفة أيضا احتفلت بعقد قرانها مؤخرا على المنتج الشاب محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط، وكتبت منة عرفة، قائلة:""وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا فى خير"، وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666".

منه عرفة ومحمود المهدى

كذلك احتفل الفنان محمد على رزق، بزفافه على نورين ماهر، وحرص كل متابعيه على تهنئته بزواجه، متمين له حياة كلها سعادة و حب في الحياة الزوجية، وكان محمد على احتفل بخطوبته شهر فبراير الماضى.



محمد على رزق وعروسه

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد أيضا خلال الأيام الماضية بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفنى، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين، وحرص النجم حمادة هلال على حضور عقد القران الذى أقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس لتهنئة العروسين، كما حضر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، والفنانة صبا الرافعى، الفنانة عبير منير، الفنان خالد منصور.



هاجر احمد وزوجها احمد الحداد

وقررت أيضا الفنانة الشابة كارولين عزمى الهروب من حياة العزوبية، حيث أعلنت خطبتها منذ أيام على بشوى سمير وليم من خارج الوسط الفنى.

كارولين عزمى