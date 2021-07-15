صور| محمود الليثي في كواليس تصوير فيلم "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ الفنان محمود الليثي، تصوير أولى مشاهده بفيلم "معالي ماما" الذي تخوض بطولته الفنانة بشرى.

ونشر الليثي، صورًا من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "بسم الله.. أول يوم تصوير فيلم (معالي ماما) بطولة النجمة بشرى، وإخراج الأستاذ أحمد نور".

الفيلم يُناقش علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما تكون لديها مسؤوليات في عملها، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي ومحمد علي رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، ونور إيهاب وسولي، والطفل ياسين، ومن إخراج وإنتاج أحمد نور.