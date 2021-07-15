لعدم حضورها عزاء شقيقه..شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، العزاء للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه "كريم"، وكشفت عن السبب وراء عدم حضورها العزاء.

وكتبت شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري.. الله يرحمه ويصبركم".

وأوضحت شيرين، سبب عدم حضورها العزاء، قائلة: "أعتذر عن عدم الحضور، لتواجدي خارج القاهرة".

أُقيم عزاء الراحل كريم صبري، بمنزل شقيقه الفنان رامي صبري بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن، بينهم: حكيم، هاني رمزي، المنتج وليد منصور، دياب، مصطفى درويش، ماجد المصري، وغيرهم.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

الفنان كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.