بريتني سبيرز: المحكمة تسمح للمغنية الأمريكية باستئجار محاميها الخاص في قضية الوصاية

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قالت قاضية في لوس أنجليس إن نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز يمكنها اختيار محاميها الخاص في المعركة التي تريد منها إنهاء الوصاية عليها المثيرة للجدل.

وجاء الحكم يوم الأربعاء في وقت تحدثت سبيرز أمام المحكمة للمرة الثانية في أقل من شهر.

وطالبت سبيرز مرة أخرى بإخراج والدها جيمي سبيرز من الاتفاقية القانونية التي حكمت شؤونها لسنوات.

وفي المحكمة الشهر الماضي، وجهت نداء دراماتيكيا لإنهاء الاتفاقية.

وكررت الأربعاء هذا النداء في تصريح عاطفي دعت فيه إلى توجيه تهمة "إساءة استغلال الوصاية" إلى والدها.

وقالت سبيرز متحدثة إلى المحكمة عبر هاتف محام: "أنا هنا لتوجيه الاتهامات. أنا غاضبة وسأذهب في هذا الاتجاه".

وقالت: "أنتم تسمحون لوالدي بأن يفسد حياتي. يجب أن أتخلص من والدي واتهمه بإساءة استغلال الوصاية".

ولا تزال سبيرز، 39 عاما، تحت الوصاية منذ عام 2008، عندما دفعت المخاوف بشأن صحتها العقلية والدها إلى تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على سلطة قانونية على حياة ابنته.

وفي الشهر الماضي، رفض قاضٍ طلب نجمة البوب إزاحة والدها عن مهمة الإشراف على الوصاية عليها. وقالت القاضية بريندا بيني إنها لا تستطيع إصدار حكم حتى تقدم المغنية التماسا رسميا لإنهاء هذا الترتيب.

ويمهد حكم المحكمة الصادر الأربعاء الطريق أمام محامي سبيرز المختار، المدعي الفيدرالي السابق ماثيو روزنغارت، لتولي المسؤولية عن المعركة القانونية المعقدة.

وسيحل روزنغارت محل صمويل إنغهام المحامي الذي عينته المحكمة والذي كان يمثل سبيرز منذ عام 2008 قبل أن يتنحى الأسبوع الماضي.

وخلال الجلسة، قاطع إنغهام المحكمة ليقول إن سبيرز كانت تراسله. وقالت المغنية إنها تريد مخاطبة المحكمة مرة أخرى.

وقبلت القاضية رسميا استقالة إنغهام قبل دعوة سبيرز للتحدث.

وقالت سبيرز وهي تبكي للمحكمة إنه في ظل الوصاية صودرت فيتامينات خاصة بشعرها وقهوتها.

وقالت للقاضية بيني: "سيدتي، هذه ليست إساءة، إنها قسوة [كلمة بذيئة] فقط". "اعذريني على لغتي، لكنها الحقيقة".

وقالت المغنية إن على رأس أولوياتها عزل والدها جيمي من دوره في الترتيب القانوني الذي يحكم شؤونها الشخصية والمالية.

وقالت إنها لا ترغب في الخضوع لتقييم طبي وستكون "سعيدة" لبقاء الوصية المشتركة جودي مونتغمري.