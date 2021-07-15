( أربعون عاماً وليلة ) يبدأ العروض الجماهيرية في صالات السينما السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: يبدأ اليوم العرض الجماهيري للفيلم السعودي «أربعون عاماً وليلة»، الذي تدور أحداثه في قالب دراما عائلية،وأحداث عديدة في ليلة واحدة ، من إخراج محمد الهليّل.

وكان «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، قد أعلن عن جائزتي إنتاج صندوق «تمهيد»، بقيمة نصف مليون دولار لكل فيلم، وكان المشروعان الفائزان من نصيب «شمس المعارف» لفارس قُدس، و«أربعون عاماً وليلة» لمخرجه محمد الهليّل.

ويأتي عرض فيلم ( أربعون عاما ً وليلة ) بعد أسبوع من عرضه في مهرجان أفلام السعودية والنجاح الكبير الذي حقق بنيله ثلاث جوائز وهي ( جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل التي ذهبت لبطله مشعل المطيري، وفيلم أفضل موسيقى والتي ألفتها غيا الرشيدات) .

وسبق أن عرض الفيلم في مهرجان مالمو للأفلام العربية في السويد إضافة لعرضه في ليالي السينما السعودية في جدة .

وعلى الرغم من صغر سن المخرج محمد الهليل الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره إلا أنه يملك تجربة ثرية فقدم عدد من الأفلام القصيرة والتي حققت جوائز عديدة سواء في مهرجان أفلام السعودية أو مهرجان دبي السينمائي مثل فيلم منها " ماطور" وفيلم "300 كم" وينتظر عرض مسلسل الأول ( فندق الأقدار ) على منصة شاهد .

الفيلم من بطولة مشعل المطيري وسناء بكر يونس وجعفر الغريب، وقد شارك عبد الرحمن خوج في إنتاج الفيلم وعرض الفيلم «أربعون عاماً وليلة» لأول مرة في مهرجان مالمو للسينما العربية في أبريل (نيسان) 2021.