“الحب عندنا عيب.. وانا مع الزواج التقليدي”.. اعادة تداول تصريح قديم لـ فاطمة الانصاري بعد زواجها من يعقوب بوشهري

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 05:43 صباحاً - أعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع فيديو من مقابلة قديمة لخبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري تحدثت فيه عن الحب والزواج التقليدي في السعودية وذلك بعد ساعات قليلة على اعلان عقد قرانها على مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري.

وتظهر فاطمة الانصاري في الفيديو وهي ترتبك بعد سؤالها ان كانت في علاقة حب لتجيب “لاء بعيد الشر شو هالحكي نحن ممنوع عندنا هذا الحكي ما يصير” وتابعت “عندنا في السعودية هذا الشيء خط احمر محافظين عليه”.

وعن امكانية زواجها زواج تقليدي، قالت فاطمة الانصاري “انا دائما مع الزواج التقليدي نحن عندنا في فترة خطوبة وفي هذه الفترة تتعرف الفتاة على الرجل تمام تكمل الامور مو تمام لاء”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة حيث كتب احدهم “الحب عيب عيل ليش تزوجتي

وكمية التجميل والميكب اللي فوجهك مو عيب ولا حرام

والله عالم غريبة

” فيما قال اخر “انا اشوف ان كلامها صحيح فعلا بالسعوديه وعادتنا وتقاليدنا عيب الحب والكلام الفاضي يبيك يجي يتقدم لك على سنة الله ورسوله وهي ماسوت شي عيب ليه التعليقات ضدها اذا على يعقوب جا وتقدم لها بعض النظر اذا هو شافها واعجب فيها بس مافي بينهم قبل اي شي واذا في الله يستر عليهم ماجاهرت لو قايله اي احب وكذا كان قومتو الدنيا عليها وقلتو عيب ومن هذا الكلام انا مومعها ولاضدها انا مع الحق الي قالته

”.

وكان يعقوب بوشهري قد أعلن عبر صورة على حسابه على “إنستغرم”، عن عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… ‏تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.

فيما علقت أمل الانصاري على عقد قران شقيقتها حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: “‏الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

‏طفح السرور عليّ حتى إنّني من فرط ماقد سرّني أبكاني؛ تم بحمد الله عقد قران اختي فاطمه اليوم على الصّاحب وقت الفرح، والاخ وقت الضيق، والاب وقت الانهزام، والحبيب في كل وقت يعقوب بوشهري ..”.