اغرب تعليق على زواج الهام الفضالة وشهاب جوهر.. سلوى المطيري تعتبر انه تمثيلية لاقناعها بالانجاب!

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 05:43 صباحاً - علقت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، في مقطع فيديو تم تداوله على حسابات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، على زواج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر، والذي أثار جدلًا في الأوساط الفنية معتبرة انهم يقومون بتمثيلية بهدف اقناعها بانجاب طفل.

وقالت “المطيري” عن الهام الفضالة: “امرأة عندها خير وعندها عيال وجدة تظنون ليه تزوجت من رجل متزوج.. مدري مو متزوج او مطلق.. بس عنده عيال هذا الذي اعرفه عنه”.

وعن رأيها في سبب الزواج قالت “اظن هذا مثل التمثيليات التي تصير بالمسلسل صارت تصير في الواقع واظن السبب ان سلوى سنة 2009 قالت انها رح تجيب ولد والولد هذا سينفع البلد وقالت أشياء حلوة والناس كلها تفاءلت وقالت ان العالم العربي في شيء سيصير”.

واضافت: “لما انا الحين طلعت قلت اني سأخذ حبوب منع حمل وما حاجيب كما قال ابوي طفل في عمر الخمسين اظن هذا الشيء خلا الهام الفضالة تقوم بتمثيلة عشان تقنع سلوى انها ما فيها شيء لأن الهام الفضالة يعني بالاربعين وتزوجت وخدت ريال متزوج”.

واردفت “بس انا اقول ما كده الاقناع.. الاقناع انه احترام الرأي والرأي الاخر واحترام الانسان المثقف واحترام طبيعة الحياة واللي يكبر ما يصغر واللي يروح ما يجي والرؤية معناتها انه خذوه فيها مو معناتها انه ستصير”.

وكانت سلوى المطيري قد أثارت الجدل ايضا بتعليها على صورة لقاطع الطرق السعودي “رشاش”، الذي كوَّن عصابة مع أخيه وأفراد من عائلته لنهب وسلب المارين على الطرق الخارجية، لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه وأعدموه وصلبوه عام 1989.

وبدا واضحًا أن نجمة السوشيال ميديا سلوى المطيري صدمت من جمال الشاب المتواجد في الصورة، ونشرت فيديو تنفي فيه أن يكون هذا الشاب الوسيم مجرم، وقالت: “يعني حاطين صورة واحد انه هذا رشاش، وجه السمح معقول هذا رشاش، ما صدق، أنا ما شفت رشاش إلًا بصورة اطلعت”.

وتابعت: “ما احس هذا السمح يطلع مجرم، كأنه لبناني هذا وينه وين الإجرام، هذا يبي يدبر ويسوي ويجرم وين يقولون سيماهم في وجوههم، هذا مجرم وقطاع طرق الي حاطين صورته، ما أصدق”.