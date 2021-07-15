فن ومشاهير

درة تشكر السعودية على موقفها تجاه الشعب التونسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة درة، على توجيه الشكر للملكة العربية ، على موقفها تجاه الشعب التونسي ومعاناته مع تفشي فيروس .
وكتبت درة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "بشكر المملكة العربية السعودية على المساعدة والمساندة والدعم لبلدي تونس، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قالت الخميس الماضي، على "راديو موزاييك"، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا، مضيفة: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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