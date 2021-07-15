"هقعد 3 شهور ممشيش على رجلي".. تطورات حالة أمير شاهين بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أمير شاهين، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له مؤخرًا، وتطورات حالته الصحية.

وقال "أمير" عن الحادث في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت نازل من على رصيف، و(زلطة) مكنتش شايفها.. رجلي اتزحلقت فيها، ووقعت واقعة جامدة على رجلي بسببها".

وتابع: "رحت المستشفى وعملولي أشعة، وأظهرت وجود كسر في الساق، واضطريت لإجراء عملية جراحية كبيرة".

وأوضح شاهين: "العملية كانت جامدة، والطبيب ركبلي مسمار نخاعي بطول الرجل.. حاجة كدا جديدة زي الشريحة اللي كانوا بيحطوها في العمليات السابقة".

وكشف أن الطبيب طلب منه عدم التحرك والمشي على قدميه لمدة 3 شهور، قائلا: "هقعد 3 شهور ممشيش على رجلي"، مشيرًا إلى أنه بخير وحالته الصحية في تحسن الحمد لله.

يذكر أن آخر أعمال أمير شاهين مسلسل "ليه لأ 2" الذي عُرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

"ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، أمير شاهين، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.