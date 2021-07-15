هكذا ظهرت نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور مرتدية "فستان قصير، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وعلقت "طافش" على الصور: "لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا ".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.