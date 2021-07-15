محمد رمضان حافيا: ” مابقتش اثق في أي جزمة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 03:50 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو من مهرجان EMI Gala للأزياء الذي يقام في الإمارات.

وفاجأ محمد رمضان، الجمهور المشارك في الحفل، بقيامه بخلع حذائه على المسرح، وذلك حتى لا يتعرض لأي موقف محرج مرة ثانية وتنزلق قدمه كما حدث معه سابقا خلال مشاركته في احد المهرجانات حيث سقط على المسرح.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “من بعد التكريم الأخير مبقتش أثق في أي جزمة”.

وكان محمد رمضان، قد تعرض لموقف محرج أثناء تكريمه في مهرجان ضيافة بدبي، ففي أثناء توجهه لمنصة التكريم، انزلقت قدمه وسقط على المسرح، ولكنه تفادى ذلك بسرعة نهوضه من على الأرض.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل “موسى” الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركه في بطولته كل من: سمية الخشاب، سيد رجب، ورياض الخولي.