أحمد فهمي مع زوجته بإطلالة رومانسية من المالديف

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 03:50 صباحاً - شارك الفنان المصري كريم فهمي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور رومانسية تجمعه بزوجته دانيا البناوى، خلال قضائهما العطلة الصيفية في جزر المالديف ناصحا متابعيه بزيارتها للاستجمام.
وأظهرت الصور «كريم فهمي» بإطلالة كاجوال، بينما ظهرت زوجته بفستان أبيض مفتوح، وبسيط غير متكلف، وهم يستمتعان بالطبيعة في أجواء رومانسية.
ووجه كريم فهمي، رسالة إلى زوجته في تعليقه على الصور، قائلا: «استكشف العالم معك»، قبل أن يقدم نصحية لمتابعيه: «أرشح جزر المالديف لمن يقضون شهر العسل والعائلات، إنه أفضل ملاذ لإنعاش عقلك».
وكانت دانيا البناوي قد شاركت بدورها صورة لها أثناء اسمتاعها بوقتها في المالديف وذلك عبر حسابها على انستغرام.
يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي كان مسلسل “الإختيار” والذي كان من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.
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