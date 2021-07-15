شروط حضور حفل روبي تثير جدلا بمصر.. للمرتبطين فقط ولا لـ"الهوت شورت"

محمد الفلاح - شروط حضور حفل روبي تثير جدلا بمصر.. للمرتبطين فقط ولا لـالهوت شورت

الخميس 15 يوليه 2021

كشفت الفنانة المصرية روبي عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل.



ونشرت روبي عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، صورة لشروط الحفل.

وجاءت هذه الشروط على الشكل كالآتي:

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ"هوت شورت" أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء.

يذكر أن الفنانة روبي بصدد تصوير دورها في مسلسل "شقة 6" من إخراج محمود كامل، ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم التمثيل، وأبرزهم أحمد حاتم، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وهيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، ومن المقرر طرحه قريبا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.