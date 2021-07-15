أحمد الفيشاوي يعلن الحرب رسميا على محمد رمضان بـ"سخرية صيفية"

محمد الفلاح - أحمد الفيشاوي يعلن الحرب رسميا على محمد رمضان بـسخرية صيفية

الخميس 15 يوليه 2021

لا تهدأ الحرب بين النجم محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي إلا لتشتعل من جديد، وكأن بينهما معركة قديمة لا يعرف بها أحد.



ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، الأربعاء، فيديو، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" يسخر به من الأسطورة.

ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يسبح في حمام سباحة، مرتديا نظارة وممسكا بكوب عليه صورته، وصاحب الفيديو مقطعا غنائيا بصوت المطرب الشعبي المصري عبدالباسط حمودة وهو يردد: "أنا مش عارفني".

بدأ الاشتباك بين النجمين عندما طرح رمضان أغنية "نمبر 1"، وحينها انتقد الفيشاوي كلمات الأغنية ووصف "رمضان" بأنه "مغني أي كلام" على حد تعبيره.

ورد الفيشاوي بأغنية تحمل عنوان "نمبر 2"، ولم يلتزم الأسطورة الصمت وطرح أغنية "الدبابة" وسخر من الفيشاوي بشكل مباشر قائلا: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

على جانب آخر، يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "ريتسا" من إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري، من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

https://www.instagram.com/p/CRUWqfCH89r/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1ca4a11f-af9c-42b2-ac56-6236a70329a0