أحمد الفيشاوي يتعرض للهجوم بعد سخريته من محمد رمضان عبر هذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 02:46 صباحاً - تعرض الفنان المصري أحمد الفيشاوي لهجوم لاذع من قبل الجمهور بعد سخريته من مواطنه الفنان محمد رمضان عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على أنستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يسبح في حوض سباحة ويحمل كوبا عليه صورته على أنغام أغنية عبد الباسط حمودة ” أنا مش عارفني”.

وقد تعرض الفيشاوي بعد نشر الفيديو لموجة كبير من الهجوم حيث جاءت معظم التعليقات على الشكل التالي: “نمبر وان عامل لك عقدة

” و “روح ارسملك تتوهاية” و “وانت متضايق ليه” و “أعداء النجاح بقا

”.

يذكر أن الفيشاوي هاجم في وقت سابق محمد رمضان عندما نشر الأخير مقطعا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “الدبابة” وتقول كلماتها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”، بعد أن طرح الأخير أغنية “نمبر 2” ردا على أغنية رمضان “نمبر ا”.

وكان محمد رمضان قد حيث روَّج لأحدث أغنياته بعنوان “جو البنات” و ظهر فيه وهو في حمّام السباحة والذي علق عليه بالقول: “ثقة في الله أجمد صيف في آخر 20 سنة، استنّوا أغنية “جو البنات” قريباً”.