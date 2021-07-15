كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 02:46 صباحاً - حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على تهنئة مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بالبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة والذي يحمل عنوان “عكس الطبيعة”.
وقالت اليسا في تغريدة لها على تويتر: “خليكي دايما عكس الطبيعة.. النجاح ما بيحب الناس العاديين.. مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب”.
بدورها ردت نوال الزغبي على تغريدة اليسا وقالت “شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال.. بحبك اد الدني”.
وكانت قد كشفت نوال الزغبي عن انها ستطرح اليوم “كوفر” ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، اذ شوقت جمهورها للالبوم الجديد بتغريدة قالت فيها: “قديش محمسين اليوم تشوفوا كوفر الالبوم؟”.
هذا وسيتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا لـ نوال الزغبي: “خليكي دايما عكس الطبيعة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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