الظهور الأول لـ “حسام” شقيق تامر حسني الأكبر .. برأيكم هل يشبهه؟

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 02:46 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء المطرب المصري تامر حسني الذي انتشرت مؤخرًا صور له مع شقيقه “حسام” تزامنًا مع عرض فيلمه (مش أنا) حيث أنه هو منتج الفيلم.

شقيق تامر حسني هو “حسام حسني“، والذي يُشبه تامر -قبل التجميل- في ملامح الوجه، ولكن حسام لا يمتلك شعرًأ مثل شقيقه، وحرص تامر علي نشر أكثر من مرة صور له مع شقيقه حسام، والتي أظهرت مدى التقارب بنيهما، حيث أن تامر يعتبر صديقه ووالده الذي قام بتربيته ومستشاره الفني.

هذا وقد أعلن النجم تامر حسني خلال الفترة الماضية تعاقده لأول مرة مع شقيقه المنتج الفني حسام حسني، لإنتاج فيلمه الجديد مش أنا، وذلك بعد 5 سنوات من رفضه للتعاون بينهما بسبب قلة خبرته.

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وقد توجه الفنان تامر حسني، بالشكر لشقيقه الأكبر المنتج حسام حسني على إنتاجه فيلم «مش أنا»، قائلًا إن شقيقه كان يرغب بخوض تجربة الإنتاج إلا أنه كان يعارضه دائمًا.

وقال خلال لقاء لـ «برنامج الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية « mbc مصر »، صباح الثلاثاء، إنه كان دائمًا ما ينصحه بأن يدرس الإنتاج أولا، معربًا عن فخره بأنه أنتج له فيلمه الأخير.

وأضاف تامر حسنى أن شقيقه وفّق في إنتاج فيلم «مش أنا»، ليرد أديب: «يعني الفلوس مطلعتش بره».

واحتفل النجم تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ 100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم « مش أنا » يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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