هذا الطفل أصبح ممثل وسيم وموهوب جداً.. عاشق للرياضة.. وتصدر الترند خلال الفترة الماضية.. هل عرفته؟.. شاهد من يكون

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 02:46 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في بداية مرحلة المراهقة، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بوسامته منذ حداثة سنّه.

أنه الفنان ” أحمد حاتم ” الذي نشر تلك الصورة له من طفولته مع صديقه، عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلّق عليها وقال: «أيام السباحة القديمة»، ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال عدد من التعليقات.

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من ناحية أخري، طمأن أحمد حاتم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن الحادث كان بسيطًا، وذلك بعد إعلان الإعلامي المصري رامي رضوان أن حاتم قد تعرض إلى حادث سير، فانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، ليطمئنوا على الفنان أحمد حاتم .

وكتب الفنان الشاب أحمد حاتم عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد الله، قدّر الله ما شاء فعل، كل تمام بسيطة».

وكان أحمد حاتم سيحل ضيفًا على برنامج «مساء دي أم سي» إلا أن الإعلامي رامي رضوان أعلن أن حاتم تعرض لحادث سير، متمنيًا له الشفاء.

وعرض قبل أيام لحاتم «مسلسل ليه لأ 2» عبر منصة «شاهد vip»، و يجسد أحمد حاتم من خلال العمل شخصية أب مثالى فى حياة طفلته ذات السبع سنوات، إلا أنه يخفق فى حياته الاجتماعية كزوج، لينفصل عن زوجته وأم طفلته، ويتخذ قرارًا بعدم الزواج مرة أخرى، كونه أصبح يرفض الفكرة فى حد ذاتها .

وتدور أحداث “ليه لأ 2” فى 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

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