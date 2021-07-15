شكرا لقرائتكم هذا ما قاله هاني شاكر بأول ظهور له بعد مغادرته المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة الخميس الفائت، ظهر الفنان المصري هاني شاكر، لأول مرة منذ مغادرته المستشفى بعد شفائه، مطمئناً جمهوره ومتابعيه على صحته.

ونشر شاكر، أمس الثلاثاء عبر حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو أكد فيه أن الأزمة الصحية التي تعرض لها مرت بسلام.

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كما قال في الفيديو: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمدلله بقيت أحسن، والفترة المقبلة ستكون فترة نقاهة"، مضيفاً: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار".

إلى ذلك اختتم قائلاً: "أنا بمنتهى السعادة أني سأراكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، كان غادر المستشفى السبت الماضي، بعد تعافيه. وقال حينها إنه يتواجد حالياً في منزله ويشعر بتحسن كبير، لافتاً إلى أنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها.