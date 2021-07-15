شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى من الساحل الشمالى لـ القاهرة رايح جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان محمود العسيلى نقل معيشته خلال موسم الصيف إلى فيلته بأحد قرى الساحل الشمالى للاستجمام والاستمتاع بقضاء أكبر وقت ممكن مع أسرته، بالإضافة إلى أنه يشارك فى بعض الحفلات بالساحل خلال موسم الصيف، ولكنه يضطر للحضور إلى القاهرة يومان أو ثلاثة أسبوعيا لإرتباطه بعدة حفلات متفق عليها، ثم سرعانا ما يعود للساحل مرة أخرى.

وكان العسيلى قد أعرب عن سعادته البالغة لـ"الخليج 365"، بنجاح أغنيته الأخيرة "على خدك" التى تم طرحها منذ أيام، وتحقيقها نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، وعلق قائلا:"الأغنية الحمد لله حققت الصدى الجيد، وبقى الجمهور بيطلبها منى الحفلات".

أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من اخراج رونا العريان، وكانت آخر أغانى العسيلى التى طرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وكشف الفنان محمود العسيلى، عن كواليس تصوير أغنيته الجديدة "على خدك"، التي طرحها مؤخرًا، والأغنية تم تصويرها فى أجواء أوروبية بعض الشيء بسبب ملابس السجن البرتقالي والحاجز الزجاجي بين المسجون وزيارته، لكن الطابع الأساسى فيها أنها أغنية صيفية خفيفة لذلك تم تصوير بعض المقاطع علي البحر، فيما علق العسيلى، على الأغنية عند طرحها، "بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوى قريب".

ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضًا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.