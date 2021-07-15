جهاد زكريا تشارك في مسلسل "إجازة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة جهاد زكريا في المسلسل التليفزيوني "إجازة مفتوحة" المنتظر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تم تصوير جزء منه قبل شهر رمضان الماضي.

وتعتمد قصة "إجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقررعرض المسلسل قريبا، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمنتجة مها سليم.

مسلسل "إجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي .

الجدير بالذكر أن جهاد زكريا شاركت في الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذي اعتمد على منافشة القضايا التي تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.